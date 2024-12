Ilnapolista.it - Usyk sa come spendere i suoi soldi: «Indosso un Rolex cinese comprato in spiaggia a 100 dollari»

Il campione indiscusso dei pesi massimi Oleksandr Usyk che, con la vittoria su Tyson Fury a Riyadh ha guadagnato 86 milioni di, è stato visto in giro con un evidente orologio. Durante un’intervista con United44, Usyk ha però confessato: «Mi stavo vantando un po’ e ho mostrato l’orologio alla telecamera. È un. Ero in Turchia per allenarmi e ho visto dei ragazzi che li vendevano sulla. Ho pensato che se ne avessiuno, nessuno avrebbe mai indovinato che fosse un falso. Così l’ho preso per 100».A causa dell’invasione russa, Usyk è stato costretto a combattere lontano dall’Ucraina buona parte della sua carriera. Tuttavia, questa esperienza lo ha portato a diventare un combattente completo, capace di imporsi in vari paesi. Ha conquistato il titolo Wbo dei cruiserweight in Polonia, difendendolo in Stati Uniti, Germania, Lettonia, Russia e Inghilterra.