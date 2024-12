Lortica.it - Una stanza del San Donato dedicata a Cinzia Sestini: un tributo all’ascolto e alla cura

All’interno dell’Unità operativa complessa di Malattie infettive dell’ospedale San, unadi degenza è stata intitolatamemoria di, infermiera e responsabile del Rischio clinico per l’area provinciale di Arezzo, scomparsa prematuramente nel 2023.La cerimonia, svoltasi oggi, ha visto la partecipazione della famiglia di, colleghi e amici, riuniti per onorare una professionista che ha lasciato un segno indelebile nel mondo della sanità aretina. La targa affissa sulla porta dellaporta un messaggio che sintetizza la sua filosofia: “L’averdella persona implica come atto terapeutico l’ascolto, il dialogo e la relazione emotiva”.è stata una figura innovativa nell’ambito infermieristico, promuovendo un approccio all’assistenza basato sull’empatia, il rispetto e il dialogo.