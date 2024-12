Ilrestodelcarlino.it - Soldi per le società sportive: ecco come ottenerli

L’amministrazione comunale di Colli al Metauro, guidata dal sindaco Pietro Briganti, ha emanato un bando di concorso per la concessione di contributi alleche svolgono attività a favore dei minori. I requisiti completi (fra i quali l’affiliazione al Coni) e tutte le altre informazioni sono consultabili sul sito web del Comune. Le domande vanno presentate entro il 17 gennaio 2025 all’ufficio protocollo del Comune a mezzo di posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi: [email protected] [email protected] . Le domande ammesse parteciperanno alla ripartizione di 18mila euro. Settemila dei quali verranno assegnati in quota fissa (tutte uguali) per ognisportiva; e 11mila distribuiti in base al numero di minori residenti tesserati. Fra i requisiti è stabilito che i bambini partecipanti ai Corsi di avviamento allo sport nelle varie discipline devono essere stati regolarmente tesserati nella stagione sportiva 2023/2024 ed avere un’età compresa tra i 6 ed i 10 anni.