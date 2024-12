Game-experience.it - Sam Lake parla del Remedy Connected Universe, di Control 2 e del futuro dello studio

Sam, figura centrale diEntertainment, ha recentementeto delfinlandese in un’intervista con IGN. Il dirigente ha condiviso dettagli sui progetti in corso, incluso2 e sul, oltre a discutere delle collaborazioni crossmediali e delle ambizioni artistiche.Con diversi team all’opera su vari titoli,si conferma una realtà in costante evoluzione e sperimentazione. Il, che collega i mondi di Alan Wake e, rappresenta uno degli sviluppi più intriganti per lo, universo narrativo che ricordiamo è stato ufficializzato durante lo sviluppo die ulteriormente esplorato nei DLC del gioco.ha rivelato che2 è attualmente in lavorazione e che il team sta consolidando questa visione narrativa.