Quotidiano.net - Politica, gli auguri-sfottò agli avversari tra ironia e fotomontaggi sui social

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 27 dicembre 2024 – A Natale, si sa, siamo tutti più buoni. Ma sì, anche i politici. A tutti può capitare di ritrovarsi seduto allo stesso tavolo il parente che la pensa in maniera diametralmente opposta, ma per fortuna ci pensano proprio quelli che durante l’anno se le dicono di cotte e di crude, ad aiutarci a districarsi. Fratelli d’Italia mette giù un “Manuale d’uso per una vigilia con parenti di sinistra” – che va bene almeno fino all’Epifania, probabilmente –, mentre il Pd offre “Qualche spunto per sopravvivere al Natale con i tuoi parenti un po’ di destra”. La batta tra le due leader, Giorgia Meloni ed Elly Schlein, si gioca anche così. Ovviamente sui. Allora FdI suggerisce di ricordare alla nipote di sinistra che il voto ai fuorisede l’ha introdotto il governo Meloni, lo stesso che sa come ribattere al cugino progressista che si lamenta per le risorse destinate alla manovra: “Si sarebbe potuto fare di più se non ci fosse stato il Superbonus”.