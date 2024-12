Lanazione.it - Pieve, il capezzale dell’arte. Scattano i lavori di restauro

Leggi su Lanazione.it

"Vogliamo partire con l’inizio dell’anno nuovo". Indica la road map e insieme la chiusura del cerchio suldella facciata della. Ovvero, la chiusura dell’iter sul progetto che prelude all’apertura del cantiere, dopo il disco verde ottenuto dalla soprintendenza. Il sigillo del soprintendenza Gabriele Nannetti apre la via per salvare lanella sua parte più delicata e preziosa: la facciata. Che "è come una persona anziana con una serie di patologie da non trascurare", era stata la sollecitazione dello stesso Nannetti quando in estate scattò l’allarme sulla parte della chiesa-museo. Al suoè corso Patrizio Bertelli che ha donato, a titolo personale, un milione di euro. È stato uno dei ragazzi di piazza Grande, nato in uno di quei palazzi che la circondano come uno scudo.