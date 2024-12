Inter-news.it - Paz, l’Inter fa sul serio: pressing! Col Real Madrid 2 opzioni – TS

Inter pazza di Nico Paz. Il club nerazzurro fa sulper il giovane argentino del 2004, in primavera l’affare potrebbe decollare. Con il, proprietario del cartellino, ci sono duein ballo. Tuttosport analizza l’affare.– Il talento di Paz non è passato inosservato e in casa Inter hanno iniziato uncostante per portare il ragazzo argentino, ma nato a Tenerife, a Milano in estate. Anche lunedì sera contro il Como, Paz è stato giudicato positivamente sia dalla dirigenza che da Simone Inzaghi, il quale peraltro ne aveva parlato molto bene anche nella conferenza stampa di vigilia. Insomma, alsi sono innamorati calcisticamente di Paz. Il classe 2004, oggi al Como ma di proprietà del, potrebbe fare il percorso fatto alla Lazio da Luis Alberto: ossia arrivare da trequartista per poi diventare, anche grazie al lavoro di Inzaghi, una meravigliosa mezzala.