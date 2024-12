Ilrestodelcarlino.it - Oggi sarà davanti al giudice. Ubriaco scappa dopo incidente. La Vigilia finita con l’arresto

Le nuove norme che hanno inasprito le sanzioni relative al codice della strada non devono aver avuto effetto alcuno su un 26enne che la sera delladi Natale si è messo alla guida della sua automobileaver bevuto bevande alcoliche in abbondanza. E’ in questo stato che transitando in via dei Platani, nel quartiere di Monticelli, l’uomo ha investito due persone, un uomo e una donna. Poi è svenutoaver tentato di allontanarsi, ma questo non gli ha evitato di essere arrestato dai carabinieri I due malcapitati stavano attraversando la strada quando sono stati persi in pieno dalla Lancia Ypsilon. La donna, una 33enne, è stata ricoverata in condizioni critiche.essere stata stabilizzata ad Ascoli, è stata trasferita d’urgenza al Trauma Center dell’ospedale di Torrette di Ancona.