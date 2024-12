Bergamonews.it - “L’umiltà di ascoltare, il coraggio di guardare, la voglia di capire: c’era tutto questo nella felicità dei tuoi occhi”

Sala Galmozzi. Pubblichiamo il testo integrale pronunciato da Elisabetta Ruffini, direttrice dell’Isrec, alla cerimonia di commiato per Angelo Bendotti.“Il tuo lavoro, nato dal dolore che ti portavi dentro”“Io vengo dai boschi neri”, in queste settimane mi hai ripetuto infinite volteverso di una poesia di Brecht. Non lo sapevi nemmeno tu perché, mi dicevi. E te ne sei andato proprio in un giorno in cui il vento fischiava, attraversava strade e montagne, spazzava parole e cancellava le impronte. Te ne sei andato così, tu che mi ripetevi “Noi lo sappiamo, siamo solo di passaggio”.Nessuna morale, nessuna verità svelata, nessun discorso in pompa magna. Solo “quel che conta: l’onestà di una pagina quotidiana” (Elias Canetti).Il tuo lavoro: metodico, mai pago, curioso, inquieto. Nato dal dolore che ti portavi dentro e che ti faceva sentire la profondità della vita risuonare, battere, sussurrare dentro di te e dentro gli altri.