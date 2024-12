Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne 83-69, Eurolega basket in DIRETTA: le V nere dominano, seconda vittoria in fila della stagione europea

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVa dunque a concludersi qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata!TOP SCORER –: Polonara 17;: Maledon 20FINISCE QUI! Partita letteralmente dominata dalla, decisivo il primo quarto e poi partita sempre completamente gestita senza nessun tipo di problema.83-69 Clyburn decide di chiudere il conto personale dall’arco.80-69 Tripla di Roberson.80-66 Sako in appoggio dopo un paio di tentativi. Ultimo minuto.80-64 Appoggio facile di Morgan.78-64 Coppia di liberi per Maledon, entrambi a segno, 1’49” al termine.Challenge non vinto da Ivanovic, 2’07” alla fine.Ivanovic chiama challenge perché secondo lui Roberson ha ricevuto l’intero corpo di Diouf quando era ancora nel semicerchio prima che lo stesso Diouf schiacciasse.