Linkiesta.it - L’esercito ucraino ha catturato il primo soldato nordcoreano

Leggi su Linkiesta.it

L’intelligence della Corea del Sud ha confermato chehaunferito, inviato per sostenere la guerra della Russia contro Kyjiv.Il militare è ilprigioniero di guerrada dicembre, quando Pyongyang ha dispiegato le sue forze per sostenere la guerra della Russia contro l’Ucraina. La conferma è arrivata dopo che su Telegram è circolata una foto che mostrava ilferito.Ilsarebbe statonella regione russa di Kursk, parzialmente occupata dall’Ucraina ad agosto e che la Russia sta cercando di riconquistare, anche utilizzando migliaia di soldati inviati dalla Corea del Nord.Pyongyang avrebbe inviato più di diecimila soldati per aiutare la Russia, secondo Kyjiv e Seoul, anche se le autorità russe e nordcoreane non hanno né confermato né smentito la loro presenza.