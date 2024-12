Agi.it - L'ammissione di Gianluca Rocchi, "abbiamo dato i rigorini. Ora fischiamo solo quelli giusti"

AGI - "? Ne sono stati dati, ma ora. Var a chiamata? Aperti a novità, ma meglio interventi mirati da Lissone". Così, designatore degli arbitri della Serie A, in un'intervista concessa alla redazione Sport del Gr Rai, in onda questa sera su Radio1, all'interno di "Zona Cesarini".ha tracciato un bilancio del 2024 e del suo lavoro negli ultimi anni, toccando gli argomenti recentemente oggetto di polemiche. Ha iniziato esprimendo gratitudine per il supporto ricevuto dai dirigenti che si sono succeduti nel corso del suo man, sottolineando l'importanza del rapporto con il nuovo presidente dell'Aia, Carlo Zappi: "Ringrazio il presidente Zappi, che ha rinnovato immediatamente la fiducia nel mio lavoro. Questo dimostra che il percorso intrapreso è apprezzato.