Italia | turiste politica esenzione visto mostra al mondo Cina piu’ autentica 2

Taiyuan, 27 dic – (AgenziaXinhua) – Maya e sua madre Francesca non avrebbero mai immaginato di imbattersi in decorazioni europee su statue di Buddha in pietra di circa 1.500 anni fa in, cosi’ lontane dall’Occidente. Queste statue ora se ne stanno tranquille nelle grotte di Yungang a Datong, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi,ndo graziosamente il fascino del tempo ai turisti di tutto il. Maya Tinti e sua madre Francesca Maria Giovanna Tinti hanno preso un volo per lanon appena sono iniziate le vacanze di Natale. Grazie alla nuovadidal, i turistini possono soggiornare nell’antico Paese orientale per 30 giorni con il proprio passaporto. Le due viaggiatrici milanesi sono venute inper esplorarne gli aspettitradizionali, visitando le antiche capitali di Pechino, Datong, Xi’an e Luoyang nell’arco di 12 giorni.