Il caricabatterie universale diventa davvero obbligatorio | un passo verso sostenibilità e risparmio?

Il conto alla rovescia è terminato. Da domanirealtà una svolta attesa da anni. Tutti i dispositivi elettronici venduti nell’Unione Europea dovranno essere dotati di una porta USB tipo C per la ricarica. Questa normativa, approvata nel 2022, punta a rendere più sostenibile e conveniente l’utilizzo dei, con implicazioni significative per produttori e consumatori.I dispositivi coinvoltiLa nuova regola interesserà una vasta gamma di tecnologie d’uso quotidiano, tra cui:SmartphoneTabletFotocamere digitaliCuffie e auricolariConsole portatili per videogiochiAltoparlanti portatiliE-readerTastiere, mouse e navigatori portatiliL’obbligo sarà esteso anche ai computer portatili a partire dal 28 aprile 2026, consolidando ulteriormente l’universalità dello standard USB-C.