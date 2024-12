Ilgiorno.it - Grande come 25 campi da calcio. Maxi parco solare alla Mirandolina. Presentata una richiesta in Comune

Leggi su Ilgiorno.it

Sotto l’albero di Natale spunta ladi unfotovoltaico25da. Il 23 dicembre è infatti stata protocollata in Municipio a Codogno una domanda con l’obiettivo di ottenere il via liberaposa di decine di pannelli solari su circa 140mila metri quadrati di terreno agricolo. stretto tra il polo industriale dellae la frazione Triulza. Un progetto gigantesco che la società proponente ha presentato mediante procedura abilitativa semplificata (Pas): l’istanza prevederebbe non unagricon la possibilità di coltivo sotto i pannelli, ma solo manufatti a terra. Una estensione considerevole che muterebbe lo skyline della zona. Dal, al momento non arrivai ufficiali di alcun genere ma, quando è apparsa sul tavolo degli esponenti della Giunta la documentazione per ottenere il nullaosta, la reazione, secondo indiscrezioni, sarebbe stata di estrema contrarietà.