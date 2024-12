Lettera43.it - Germania, il presidente Steinmeier ha sciolto il Bundestag: le elezioni il 23 febbraio

Lasi prepara per leanticipate fissate al 23, dopo che venerdì ilFrank-Walterhail. La decisione segue la perdita del voto di fiducia del governo di Olaf Scholz lo scorso 16 dicembre, dopo l’uscita dei Liberi Democratici del ministro delle Finanze Christian Lindner. La data delleè stata concordata dai leader della Spd, il partito di Scholz, e della Cdu, il principale gruppo di opposizione conservatore.La Cdu è in netto vantaggio davanti alla Spd nei sondaggiLa campagna elettorale è ormai nel vivo, con Friedrich Merz, leader della Cdu, in netto vantaggio nei sondaggi. Le rilevazioni attribuiscono ai conservatori oltre 10 punti in più rispetto alla Spd, lasciando presagire una probabile sconfitta per Scholz. Merz ha accusato il governo uscente di aver imposto regolamenti eccessivi che, a suo dire, hanno soffocato la crescita economica del Paese.