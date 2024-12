Romadailynews.it - Festa dello Sport 2024. Dal 27 al 29 dicembre.

Dal 27 al 29, il Municipio XIV si trasformerà in un palcoscenico di attività,e condivisione con la ““, un evento pensato per coinvolgere tutti e promuovere la praticaiva come strumento di benessere, aggregazione e coesione sociale. Un’iniziativa dedicata a Giacomo Losi, il “core de Roma”, venuto a mancare lo scorso febbraio.L’evento, che si svolgerà presso il Bracelli Club in via Mattia Battistini 260, si aprirà il 27alle ore 18 con il convegno Alimentazione,e benessere.Le giornate del 28 e 29saranno il cuore pulsante della manizione. Dalle 10 alle 19, con il “Villaggio” si avrà la possibilità di praticare gratuitamente numerose disciplineive, e, grazie alla collaborazione delle associazioni e delle societàive dilettantistiche del territorio, si potranno provare nuove attività e scoprire il piacere del movimento.