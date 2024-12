Cityrumors.it - Eredità, successione a titolo particolare: cos’è e quando scatta

Leggi su Cityrumors.it

Nel campo dell’che cosa si intendeparliamo di? In quali casi?Laereditaria consiste nell’attribuzione del patrimonio di un soggetto passato a miglior vita ai propri eredi. Questi vengono individuati dalla legge e dallo stesso defunto e regolarizzata per mezzo delle norme previste dal codice civile. Per mezzo di queste automaticamente gli eredi entrano in comunione e diventano titolari di una quota sull’intero patrimonio del defunto.– Cityrumors.itPerchiaramente si fa riferimento a ogni bene mobile o immobile, comprese anche le condizioni contrattuali. In linea generale, tutte può essere ereditato, per quanto più specificatamente siano previste alcune eccezioni.