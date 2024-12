Data Space for Smart Communities | bando pilota da 153 milioni di euro

Leggi su Ildenaro.it

L’iniziativapeaforha aperto il terzoper progetti, in chiusura il 28 febbraio 2025. L’obiettivo è implementare e validare uno spazio dati cross-settoriale su scalapea. Ilrientra nel programma Digitalpe e i progetti selezionati dovranno sviluppare soluzioni innovative nei seguenti settori: mobilità sostenibile, gestione energetica, resilienza climatica, inquinamento zero e altre aree legate al Green Dealpeo e alla trasformazione digitale.I progettidevono creare nuovi servizi basati sulla condivisione dei dati in almeno due dei seguenti settori: pianificazione della mobilità sostenibile e gestione del traffico predittivo; prevenzione dei rischi legati a eventi climatici estremi e adattamento ai cambiamenti climatici; gestione dei flussi energetici a livello urbano o comunitario,riduzione dell’inquinamento (aria, acqua, suolo, rifiuti); iniziative del Newpean Bauhaus (design urbano, soluzioni basate sulla natura, gestione degli edifici, servizi pubblici).