Amica.it - Cosa resterà dei tagli capelli più virali del 2024?

Leggi su Amica.it

Panta rei. Tutto cambia, tutto si trasforma, niente resta immutato. Dalla saggezza del filosofo greco Eraclito, arriva la risposta alla nostra domanda:deipiùdel? Queiche hanno dominato le tendenzedell’anno e che non scompariranno del tutto con l’arrivo del 2025.Ma soprattutto quali sono stati ipiù amati dell’anno che sta per lasciarci? Facciamo un ripasso e delle previsioni di trend per il futuro. Perchéo che funziona, non si abbandona. Questa è un’altra perla che però funziona sempre. Molto contemporanea. Perché gli hairlook più amati verranno con noi, nel nuovo anno. Magari con qualche piccola evoluzione. Soprattutto che ha a che fare con la morbidezza.