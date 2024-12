Liberoquotidiano.it - Corea del Sud, sfiduciato anche il presidente ad interim

Leggi su Liberoquotidiano.it

Seul, 27 dic. (Adnkronos) - I parlamentari sudni hanno votato per la destituzione delad, Han Duck-soo, che ha assunto le funzioni dopo l'impeachment delYoon Suk Yeol, sotto accusa per aver tentato il 3 dicembre di imporre la legge marziale indel Sud. L'Assemblea nazionale, riferisce l'agenzia sudna Yonhap, ha votato per l'impeachment di Han e la mozione è passata con 192 voti a favore su 192 votanti. Non era mai accaduto indel Sud che il Parlamento votasse per l'impeachement di unad.Ora, spiega la Yonhap, per Han - che èprimo ministro - scatta la sospensione dagli incarichi e le funzioni passano al vice premier e ministro delle Finanze, Choi Sang-mok, che diventerà cosìe primo ministro ad