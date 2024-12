Sport.quotidiano.net - Beach soccer. La Vbs punterà ancora sui giovani. Corosiniti confermato alla guida

Francescosarà l’allenatore della prima squadra della Farmaè Viareggioanche per la stagione 2025. La società bianconera riparte dunque dal tecnico che nel 2023, al debutto assoluto in panchina, ha portato la VBS a vincere il suo secondo scudetto. "Il 2024 non è stata una delle migliori annate della Farmaè Viareggio, che ha comunque conquistato un altro trofeo (la Supercoppa Italiana Under 20), l’undicesimo della sua storia – dice il responsabile dell’area tecnica Stefano Santini – Lavorare a fondo sulla costruzione di nuovi talenti resterà il nostro focus. Al termine della scorsa stagione, a settembre, Luca Bertacca, uno dei prodotti più importanti del vivaio, ci ha comunicato la decisione di lasciare Viareggio per approdare al Pisa e non è da escludere che altri possano seguirlo.