Lanazione.it - Artigianato di pregio . Gli arazzi di Perugia fanno il giro del mondo

Leggi su Lanazione.it

Quando entri nel negozio “Balducci Arredamenti“ è come tornare all’abbondanza dell’offerta commerciale degli anni ’80, quando il centro dibrillava per la quantità delle proposte e la qualità della scelta. Impossibile catalogare i chilometri di stoffe e di tappezzerie esposte negli spazi immensi dello show room. Tra sete pregiate, lampassi, broccati, velluti, organze, passamanerie francesi, nappi multicolor c’è da perdere la testa. Oggi, ad accoglierti nella “bottega“ di sant’Ercolano c’è Diana Terzetti, che guidata da buon gusto, fantasia e studi appropriati, ha reinventato in chiave moderna molti degli articoli proposti dallo storico negozio. E così, ecco i cuscini fatti con la stoffa dei tendini e il taffetà, i paraspifferi in organza abbinati al velluto, le scatole portagioielli personalizzate, le sottotovaglie abbinate ai runner, che grazie ai social sono sbarcate anche nelle dimore dei vip americani e non solo.