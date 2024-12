Ilrestodelcarlino.it - Addio alla nonna d’Italia: amava Mozart e i cappelletti, ha avuto 10 figli e 50 nipoti

Faenza (Ravenna), 27 dicembre 2024 – Se n’è andata la notte di Natale, nella sua casa di Faenza, “serenamente”. Si è spenta la sera del 24 Claudia Baccarini Baldi, la supercentenaria. Nata a Faenza il 13 ottobre 1910, a 114 anni deteneva il record di longevità del nostro Paese. Era anche la terza per longevità in Europa e tra le dieci persone più anziane del mondo. Ha attraversato il secolo scorso, le due guerre mondiali e il nuovo millennio con il Covid e, a Faenza, ha anche vissuto il dramma delle due alluvioni che di recente hanno messo in ginocchio il territorio. “È stata bene fino all’ultimo – raccontano i–. È morta serenamente nella sua casa la sera del 24, la sera dell’apertura della Porta Santa. E ci piace pensare che, vista la sua grande devozione, sia stata tra le prime proprio a varcare quella Porta”.