Formiche.net - Vi racconto il binomio salute-sostenibilità. Parla Chinni (Ucb Pharma Italia)

In un contesto globale in continuo cambiamento, laè più che mai un tema centrale, non solo per il benessere individuale, ma anche per la crescita economica e la sicurezza del Paese.Troppo spesso, la parola “” è associata esclusivamente alla spesa sanitaria, senza considerare appieno il suo impatto economico, sociale e ambientale. È proprio da questa consapevolezza muove il position paper, dal titolo “strategico per il Sistema Paese“, elaborato da The European House – Ambrosetti in partnership con UCB. Il paper sottolinea l’importanza di adottare un approccio integrato, capace di riconoscere e valorizzare la complessa interconnessione tra ambiente e, al fine di sviluppare politiche e azioni dipubblica mirate ed efficaci.