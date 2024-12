Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-12-2024 ore 09:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverde Lazio trovati dalla redazione regolare ilin queste ore sulle principali arterie della Regione nessuna segnalazione di rilievo sulle autostrade né sul Raccordo Anulare attenzione vento soffia forte lungo la costa ma anche nell’entroterra laziale prudenza sulla-firenze sullaNapoli è lungo laFiumicino vento forte anche lungo diversi tratti dellaL’Aquila attenzione soprattutto sui viadotti è l’uscita dalle gallerie poi seguono i lavori sulla Salaria con transito su carreggiata ridotta tra il raccordo Rieti Terni ed il bivio per la statale 578 salto cicolana frequente la formazione di rallentamenti a Castel Fusano ancora chiusa Viale della Villa di Plinio 3 via Cristoforo Colombo via dei Pescatori la riapertura è prevista per la giornata di domani 27 dicembre aper una grossa perdita d’acqua momentaneamente chiusa la via Aurelia tra via della Madonna del Riposo e via Cardinal mistrangelo da Francesca Ilari è tutto grazie per l’ascolto un servizio viaggi in collaborazione conCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità