Roma | trasporto pubblico per Santo Stefano e il primo gennaio

Definiti gli orari del servizio diin città per le giornatee poi ancora del 31 dicembre Anormale orario festivo. Per l’ultimo dell’anno orario prolungato sino alle 2,30 di notte per le metro (poi, dalle 2,30 alle 8, sugli stessi percorsi le linee bus nMA, nMB, nMB1 e nMC). Le linee di superficie saranno attive sino alle 21, ma tredici collegamenti resteranno in servizio sino alle 2,30 di notte: H, 2, 128, 170, 200, 280, 301, 336, 544, 766, 881, 905 e n913 (in strada dalle 21), per favorire lo scambio con le metro. La Termini-Centocelle direzione Centocelle ci sarà dalle 5,30 alle 21,30; verso Termini dalle 5,03 alle 21,03. Per la-Nord ultime corse alle 23,10 da Montebello e da Flaminio. Sulla Metre stop alle 21 (poi bus fino alle 23 e linea nME dalle 2,30 alle 8).