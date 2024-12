Pronosticipremium.com - Roma, il 1° gennaio allenamento a porte aperte: tutte le info per i tifosi

Dopo un giorno di meritato riposo, un 25 dicembre che i giocatori hanno potuto passare con le rispettive famiglie, laè tornata al lavoro in quel di Trigoria, per cercare di chiudere nel migliore dei modi un 2024 decisamente intenso e travagliato. Le vittorie su Sampdoria e Parma hanno riportato un po’ di sereno dopo il brutto ko di Como, ed ora c’è il Milan da affrontare per cercare una vittoria esterna che manca da aprile scorso. Dopo sarà, con un calciomercato che partirà con la caccia all’esterno destro e con il derby della capitale a stappare l’anno.Proprio in vista di tale importantissima sfida, Ranieri ha deciso di giocarsi un asso nella manica per “gasare” i suoi: il popolo giallorosso. Il 1°è previsto unallo Stadio Tre Fontane, che permetta aidi abbracciare la squadra e spingerla a prepararsi al meglio per affrontare la Lazio (5alle 20:45), un confronto che prescinde da discorsi di classifica.