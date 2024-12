Liberoquotidiano.it - "La moglie di Bashar sta morendo". Asma Assad, fuga di notizie sconvolgente da Mosca

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ladi"sta". Secondo quanto riporta il quotidiano britannico The Telegraph,al-soffre di una grave forma di leucemia e i medici le hanno dato una probabilità di sopravvivenza del 50 per cento. La 49enne ex first lady della Siria, nata a Londra, è rifugiata acon tutta la famiglia dopo il rovesciamento del regime di Damasco. Ora la donna è tenuta in isolamento per prevenire il contatto con altre malattie che potrebbero peggiorare le sue condizioni. Il padre Fawaz Akhras, che si troverebbe a, secondo fonti citate in contatto con la famigliasarebbe "distrutto". "sta- ha spiegato una fonte vicina alla famiglia -. Non può stare nella stessa stanza con nessuno a causa delle sue condizioni". La presidenza siriana aveva annunciato a maggio di quest'anno che all'allora first lady era stata diagnosticata una leucemia mieloide acuta, un cancro aggressivo del midollo osseo e del sangue.