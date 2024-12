Iodonna.it - Dai raggi del sole ci si deve difendere anche in inverno. Il Professor Paolo Ascierto spiega qual è il rischio melanoma sulla neve

vietato fare a meno della crema solare. Il, infatti, non ha stagioni e per questo non va mai abbassata la guardia. Nein, specialmente quando si va in montagna. Particolare attenzione va dedicata agli occhi, adidell’uvea. Lo hato il, Presidente della Fondazionee direttore dell’Unità di Oncologia, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Pascale di Napoli, in occasione della decima edizione dell’Immunotherapy eBridge, che si è tenuto a Napoli.: tutto quello che c’è da sapere X Leggi, buone notizie: l’immunoterapia dual block diventa standard: occhio alla ‘tintarella’ ad alta quota«Il, il tumore della pelle più aggressivo, non ha stagioni.