Brighton-Brentford Premier League | tv probabili formazioni pronostico

è una partita della diciottesima giornata die si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv,.Ilsta lentamente rientrando nei ranghi dopo un avvio di campionato che aveva lasciato tutti a bocca aperta. I Seagulls, grande sorpresa d’inizio stagione, non riescono più a vincere da un mese e nelle ultime cinque giornate hanno raccolto a malapena tre pareggi nonostante un calendario non impossibile. Lo scorso fine settimana hanno evitato la sconfitta in casa del West Ham (1-1), risultato che ha in parte fatto dimenticare il tonfo casalingo con gli acerrimi rivali del Crystal Palace (1-3) del weekend precedente.: tv,(Ansa) – Ilveggente.itNon è però il caso di fare troppi drammi: in classifica ilè decimo e ad un tiro di schioppo dall’Europa, obiettivo che la scorsa estate non sembrava realistico soprattutto dopo l’addio di Roberto De Zerbi e l’arrivo in panchina di un tecnico giovane ed alla prima esperienza nel massimo campionato inglese come lo svizzero Fabian Hurzeler.