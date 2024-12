Zonawrestling.net - WWE: Avventura in NOAH per Omos?

Il 2024 ha visto una rinnovata collaborazione tra WWE e Pro Wrestling, con diversi wrestler della federazione di Stamford che sono comparsi in Giappone. Da AJ Styles, che a luglio ha sfidato Naomichi Marufuji, a Josh Briggs e Tavion Heights, che sempre in estate hanno preso parte al torneo N-1 Victory, fino a Yoshiki Inamura che ha fatto il percorso inverso e che ora lotta in team proprio con Briggs in NXT. E per il 2025 la collaborazione continuerà, con Shinsuke Nakamura che l’1 gennaio affronterà Ulka Sasaki a The New Year. Ma potrebbe non essere l’unico volto WWE presente all’evento.Un gigante in GiapponeNella giornata di oggi, infatti, laha annunciato un match di coppia che vedrà impegnati Marufuji e Takashi Sugiura, gli attuali campioni di coppia GHC Heavyweight, contro Jack Morris e un wrestler misterioso.