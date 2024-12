Ilfattoquotidiano.it - Ursa Major, l’affondamento della nave russa è ‘un attentato terroristico’. L’armatore: ‘Caricava solo 806 tonnellate su una portata di 9.500’

C’è il terrorismo dietronel Mediterraneo, al largo delle coste spagnole, del cargo russo. O almeno questa è la versione fornita dal, il gruppo Oboronlogistics, all’agenziaRia Novosti: “Oboronlogistics ritiene che il 23 dicembre 2024 sia stato effettuato un attacco terroristico mirato sulla, di proprietàcompagnia – dichiara la società – Secondo la testimonianza dei membri dell’equipaggio, il 23 dicembre 2024, alle 13.50 (ora di Mosca), si sono verificate tre esplosioni consecutive a tribordo, nella zona di poppa”.Oboronlogistics non si spinge a fare ipotesi sui responsabili, anche se da settimane la Federazione si è impegnata a classificare come attentati terroristici le operazioni ucraine sul suo territorio, per ultima l’uccisione del generale Igor Kirillov, a Mosca, il 17 dicembre, per la quale è stato arrestato un 29enne uzbeko che secondo l’intelligenceè stato reclutato dai servizi segreti ucraini.