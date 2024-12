Agi.it - Roma sfida Milano nel Christmas game

AGI - La tradizionale partita di Santo Stefano è alle porte. Sotto l'albero di Natale, al Palazzetto dello Sport di, arriva una delle gare più attese della stagione. Giovedì 26 dicembre, alle ore 17:00, nella seconda giornata del girone di ritorno del Campionato Italiano di Serie A1 Femminile, la SMIVolley riceverà la fortissima Numia Vero Volley, fresca del prestigioso terzo posto conquistato al Mondiale per Club in Cina dopo essersi arresa in semifinale alle campionesse del mondo di Conegliano. Si tratta del quinto confronto tra le due compagini, con i quattro match precedenti tutti vinti dalle meneghine, che rispetto alla gara d'andata hanno recuperato Egonu, punta di diamante di un sestetto titolare composto da tante stelle protagoniste nell'ultima edizione dei Giochi Olimpici Estivi, come le italiane Orro, Sylla e Danesi, l'olandese Daalderop, la serba Kurtagic e la giapponese Fukudome.