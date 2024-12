L’Atletica Azzurra della storia | 24 medaglie vinte agli Europei di Roma

Leggi su Ilfaroonline.it

Lo Stadio Olimpico diculla delle emozioni delleggera italiana. Lo è stato lo scorso mese di giugno, quando ha ospitato gli storici e vincentidel 2024. Gli Azzurri, capitanati da Gianmarco Tamberi, hanno vinto ben 24con gli 11 ori del primo posto in Classifica Generale. L’Italia ha superato i precedenti primati delle conquiste ottenute a Praga ’78 e Spalato ’90. Un altro record ottenuto in un 2024 da ricordare. Dalla categorie senior e quelle giovanili.Una conquista storica avuta davanti al presidenteRepubblica Sergio Mattarella, presente sugli spalti.Le– Fonte fidal.itOro (11): Marcell Jacobs (100); Lorenzo Simonelli (110 ostacoli); Gianmarco Tamberi (alto); Leonardo Fabbri (peso); Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu (4×100, in batteria anche Roberto Rigali e Lorenzo Simonelli); Yeman Crippa (mezza maratona); Yeman Crippa, Pietro Riva, Pasquale Selvarolo, Eyob Faniel, Yohanes Chiappinelli, Daniele Meucci (squadra mezza maratona); Nadia Battocletti (5000); Nadia Battocletti (10.