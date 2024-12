Top-games.it - GUIDA LORDS of the FALLEN ARMI dei BOSS

Oggi non facciamo unadella zona ma vogliamo approfondire per voi e con voi le ricompense tanto sudate nelle Fight con idi zona. Tutti avrete notate che dopo queste battaglie all’ultimo colpo avete accesso ad un ricordo nell’arena. Ecco dove vi viene in aiutoof thedei, dove vi spieghiamo come usare questi ricordi accumulati.deiof theDopo lefight vi viene sbloccato un ricordo nell’arena dove avete appena concluso lo scontro, voi osservate il ricordo e lo sbloccherete come oggetto nel vostro inventario. Ora ti stai chiedendo qual’è la sua funzione? Bè ecco cosa devi fare: recati all’hub centrale chiamato Ponte del sonno celeste.Li dovete attivare il mondo Umbral e iniziare una conversazione con Molhu, visibile solo con la lanterna attivata.