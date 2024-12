Liberoquotidiano.it - "Ecco i nostri regali per loro". Fratelli d'Italia umilia Schlein e Salis così, la foto di Natale | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

d'pensa anche alle opposizioni. Nel giorno diil partito di Giorgia Meloni elargisceanche agli avversari di sinistra. Quali?li su Facebook. Un "contratto di casa" per Ilaria. Un tricolore per Elly. Mentre per Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli due libri: "Le istruzioni per essere coerenti" al leader del M5s e "il libro nero del comunismo" per i due esponenti di Alleanza Verdi e Sinistra. Sono questi i 'alla sinistra' dell'account ufficiale di FdI. Il partito di Meloni rilancia quattro 'card'. Nella prima si vede una, creata con l'intelligenza artificiale, che scarta un pacchetto con all'interno una bandiera tricolore, "per scoprire l'orgogliono", si legge nel bigliettino, firmato "con affetto,d'".