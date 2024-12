Justcalcio.com - Chi è il giocatore spagnolo più costoso di tutti i tempi?

Leggi su Justcalcio.com

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.I club spagnoli sono responsabili delle commissioni di trasferimento più alte della storia.Il Barcellona ha pagato 140 milioni di sterline per Philippe Coutinho nel 2018, mentre l’Atletico Madrid ha ceduto oltre 100 milioni di sterline per Joao Felix un anno dopo. Poi c’è il Real Madrid, responsabile di aver infranto il record del mondo in più occasioni nell’era dei Galaticos.Ma che dire degli stessi giocatori spagnoli? Anche alcuni dei loro grandi più recenti non si sono mossi per i soldi più grandi. Tienilo a mente durante lo scorrimento, poiché vengono visualizzati un paio di nomi a sorpresa.