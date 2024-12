Arnautovic lascia l’Inter | in arrivo l’offerta per gennaio!

Leggi su Sportface.it

Markopotrebberenelle prossime seettimane, per quello che sarebbe il secondo addio alla maglia nerazzurra da parte dell’attaccante austriaco.L’ex attaccante del Bologna è tornato a Milano nell’estate del 2023, tredici anni dopo aver vinto Scudetto, Coppa Italia e Champions League in quella meravigliosa annata 2009/2010 sotto la guida di Josè Mourinho. All’epocaera solo un giovane dalle grandi speranze, mentre tredici anni dopo è tornato un calciatore più maturo, con più esperienza e con una leadership costruitasi negli anni.La scelta di riportarlo a Milano, infatti, è stata fatta anche e soprattutto in tal senso, visto che sulle qualità del calciatore c’era poco su cui ragionare. L’attaccante nerazzurro, infatti, è stato parte fondamentale del gruppo che ha conquistato lo Scudetto della seconda stella.