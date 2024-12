‘Pino Daniele – Nero a metà’ Stefano Senardi | Interprete di una rivoluzione culturale

Leggi su Funweek.it

A dieci anni dalla scomparsa di Pino, il documentario Pinoa metà arriva nelle sale cinematografiche, per tre giorni. Il 4, 5 e 6 gennaio, infatti, il docufilm evento è in programmazione al cinema per offrire approfondimento sulla vita e sulla carriera di uno dei più grandi cantautori.Prodotto da Fidelio ed Eagle Pictures e diretto da Marco Spagnoli, il film ripercorre la prima parte della carriera del musicista napoletano, mettendo a nudo l’uomo dietro l’artista. Attraverso racconti, aneddoti e testimonianze raccolti da, produttore, discografico e amico di lunga data di Pino, il documentario celebra il legame indissolubile tra Pinoe la sua città, Napoli.Locandina da Ufficio Stampa“Durante questo lavoro abbiamo cercato di trattare Pinocome un grande musicista,di una grandissima”, ci spiega