da unaledi, in. Le autorità locali: “Non permetteremo che atti come questo rimangano impuniti”. Inuna perdita didallastatale a Talara ha causato un disastro ambientale. La chiazza di greggio ha invaso il mare e levicine. Secondo quanto riferito dalle fonti ufficiali, la chiazza di greggio, fuoriuscita il 22 dicembre dallo stabilimento Petrodi Talara, ha colpito almeno quattroe oltre 10.000 metri quadrati del distretto di.Il disastro ambientale ha causato la morte di pesci, granchi, cirripedi e altre specie marine. La chiazza di greggio sta continuando ad avanzare in varie direzioni, suscitando la preoccupazione dei pescatori e degli ambientalisti. Le autorità del distretto dihanno denunciato i danni causati dalla fuoriuscita dialledella zona, esortando “l’azienda responsabile a prendere misure immediate per contenere e rimediare a questo incidente che colpisce il nostro ecosistema, le nostre attività economiche e la qualità della vita della nostra popolazione”.