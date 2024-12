Pianetamilan.it - Pellegatti: “Calciomercato Milan? Sarei sorpreso se succedesse questo…”

Leggi su Pianetamilan.it

Il nostro Stefano Bressi ha avuto modo di intervistare Carlo. Diverse le domande sul: da Gerry Cardinale a Paulo Fonseca, senza dimenticare l'addio di Paolo Maldini e il mercato rossonero. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Clicca qui per l'intervista completa! Cosa serve e cosa aspettarci a gennaio e qual è il vero obiettivo della squadra: "Non voglio deprimere i tifosi, però ha già detto mi sembra Furlani che non prenderanno un giocatore, ha detto lui, alla Mandzukic o Meite. Giocatori che pensano, senza che abbiano reso poco o tanto, non si parla di quello, siano giocatori dell'immediato. Lui ha detto che vorrebbero prendere giocatori che possano essere già utili per il mercato di giugno. In giro, già utili per giugno e a prezzi normali. Perché per andare a prendere un ragazzo di 17-20 anni, che deve essere inserito.