Le vaccinazioni sono un segno di civiltà

Bologna, 24 dicembre 2024 – Premesso che nonun No vax relativamente al Covid,un po' scettico sulla vaccinazione antinfluenzale. Diversi conoscenti mi dicono di non averla fatta. Se ascoltiamo i consigli di certi medici dovremmo vaccinarci contro tutto. Comprendo l'esigenza di farlo contro il Covid, che ormai a sua volta è ridotto ad una influenza con raffreddore, ma penso che forse a volte è meglio evitare di sovrapporre vaccino su vaccino. E' un dubbio molto forte, non una certezza.Mario Donati Risponde Beppe Boni Non ci si può fidare della scienza a corrente alternata. I vaccini hanno una funzione precisa e codificata: costituiscono uno scudo contro i virus e le malattie. Ovvio che non c'è mai la certezza della difesa al cento per cento perchè dipende anche dalla struttura di ogni singola persona, però meglio utilizzarli che no.