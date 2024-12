Ilgiorno.it - Lavori alla diga del lago Truzzo. Valvole e tubazioni nuove trasportate dagli elicotteri

La società A2A investe neidi sicurezza delladel. Prenderanno il via a breve, non appena le condizioni meteo lo consentiranno, idi ammodernamento da parte di A2A dellasul, un’opera strategica nella Valle del Drogo, una laterale della Valchiavenna, situata a oltre duemila metri di quota. L’obiettivo del gruppo è continuare a garantire la piena funzionalità ed efficienza dell’infrastruttura, che da quasi un secolo fornisce energia al territorio e che ha bisogno di questiper essere più efficiente. Gli interventi riguardano in particolare la sostituzione dellee delle, elementi cruciali per la regolazione del flusso idrico. La complessità dell’operazione, per le difficoltà logistiche date dall’accesso limitatozona e dalle rigide condizioni climatiche, è gestita da A2A grazie a un’attenta pianificazione deie all’impiego di tecnologie avanzate.