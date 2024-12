Biccy.it - La Rocca svela se si ritira da Ballando con le Stelle e chi ha preferito fra Pellegrini e Zilli

Pasquale Lanel corso dell’ultima puntata dicon leha dichiarato che quella in corso sarebbe potuta essere la sua ultima edizione da ballerino televisivo. Un annuncio a sorpresa che è stato spiegato da Selvaggia Lucarelli il giorno dopo nella sua newsletter, specificando che “sarebbe un vero peccato se davvero decidesse già da ora dirsi per fare il coreografo“.A far chiarezza in queste ore è stato proprio Lache, via social, ha fatto un passo indietro: “Se è vero che mi ritiro come insegnante dacon le? Voglio rispondere e precisare questa domanda che mi state facendo in molti. Sabato sera è stata una serata molto emozionante in quanto dopo diverse valutazioni personali e professionali questo poteva essere il mio ultimo anno. Questo non è un addio ufficiale ma semplicemente un momento che volevo condividere con il pubblico e chi mi ha sostenuto in questi anni e che semmai fosse davvero l’ultimo renderlo speciale e indimenticabile“.