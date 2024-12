Calciomercato.it - Juve, brutte notizie per Giuntoli: salta tutto in extremis

Leggi su Calciomercato.it

A breve si aprirà il mercato di gennaio e i bianconeri hanno anche bisogno di cedere, ma non arrivano buonedall’InghilterraLantus vince ma non convince, ma intanto rosicchia punti alle squadre che la precedono in classifica. Più che altro alla Fiorentina, unica delle prime dieci in campionato a non aver vinto l’ultima partita giocata. I bianconeri ora hanno agganciato la viola a quota 31 punti, pur con una gara in più, e proprio a pochi giorni dallo scontro diretto di domenica all’Allianz Stadium che chiuderà l’anno delle due squadre.Cristianoe Thiago Motta (LaPresse) – calciomercato.itUna sfida sentitissima per tradizione, ma stavolta fondamentale anche per la classifica in un momento non buono per entrambe per motivi diversi. Lache appunto stenta a decollare, è imbattuta ma lontanissima da quello che ci si aspettava a inizio stagione.