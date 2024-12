Ilgiorno.it - Investita e lasciata agonizzante a Nibionno. La vittima si chiamava Ambra, aveva 29 anni

(Lecco), 24 dicembre 2024 – Sila giovane che l'altra notte è stata falciata da un pirata della strada sul controviale della Statale 36 a29, licompiuti da poco. Ufficialmente era residente in Valsassina, ma la sua casa era il mondo. Una ragazza eccentrica, alternativa, solare, una sorta di hippy contemporanea, con qualche scelta di vita alle spalle forse discutibile, per lei stessa innanzitutto, ma buona, che conduceva la propriA esistenza e compiva le proprie decisioni senza importunare né infastidire mai nessuno. A investirla e ucciderla è stato il conducente di un furgone chiaro: il mezzo è stato immortalato da alcune telecamere installate in zona. Difficilmente l'investitore non si è accorto di averla, l'impatto è stato molto violento tanto da deturpare e sfigurare il volto di, abbandonata poi esanime in un fosso d'erba.