Jannik rovescio alle paure Ha reagito a uno tsunami perché soffre da campione Superato il test più duro

Due finali perse nella testa di un campione "sono come uno tsunami". Vincendo Wimbledon Jannik Sinner è diventato un po’ il signore delle acque, "ha riportato il sereno – commenta Paolo Canè (nella foto qui accanto) –, ha gestito al meglio le sconfitte a Roma e al Roland Garros, e ne è uscito più forte". Il braccio d’oro bolognese e bandiera Davis parla da Gioiosa Marea, dove è in corso uno stage in memoria di Fabio Bonetti, (ex tennista scomparso nel 2017), assapora il momento storico e il primo successo di un azzurro a Wimbledon. Cané, questa vittoria che messaggio recapita ad Alcaraz? "’A Parigi ti è andata bene’, in sintesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Jannik, rovescio alle paure. "Ha reagito a uno tsunami perché soffre da campione. Superato il test più duro»

In questa notizia si parla di: jannik - tsunami - campione - rovescio

Jannik, rovescio alle paure. Ha reagito a uno tsunami perché soffre da campione. Superato il test più duro».

Jannik, rovescio alle paure. "Ha reagito a uno tsunami perché soffre da campione. Superato il test più duro» - L’ex della Davis Cané analizza il successo su Alcaraz nella finale di Wimbledon "La sospensione per il caso doping, le due sfide di fila perse contro lo spagnolo: bravo a resettare tutto e a gestire l ... Scrive sport.quotidiano.net

Come Jannik Sinner è arrivato in finale: dal sosia al Campione - RaiNews - Come Jannik Sinner è arrivato in finale: dal sosia al Campione Jannik Sinner: "Per poter vincere domenica devo mettere insieme tutti i pezzi, solo così si vince contro Carlos e gli altri grandi ... Segnala rainews.it