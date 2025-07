USA inflazione attesa in aumento a giugno Continueranno pressioni Trump su Fed

I prezzi al consumo negli Stati Uniti  sono probabilmente aumentati a giugno 2025, segnando potenzialmente l’inizio di un aumento dell’inflazione a lungo atteso, indotto dai dazi, che ha reso la Federal Reserve cauta nel riprendere i tagli dei tassi di interesse. La conferma arriverà alle 14.30, ora italiana, quando il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti diffonderà i dati, i più attesi nel calendario macroeconomico di questa settimana.  L’indice headline. Secondo il consensus degli analisti, l’ indice dei prezzi al consumo  è probabilmente aumentato dello 0,3%  il mese scorso, dopo un leggero rialzo dello 0,1% a maggio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - USA, inflazione attesa in aumento a giugno. Continueranno pressioni Trump su Fed

Inflazione in aumento del +2% in un anno: più cari frutta, verdura e carne - Aprile 2025 segna un nuovo, seppur moderato, aumento dell’ inflazione in Italia. Secondo le stime preliminari dell’Istat, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, cresce dello 0,2% su base mensile e del 2% rispetto ad aprile 2024, in leggera accelerazione rispetto all’1,9% registrato nel mese precedente.

Bce: aspettative d'inflazione dei consumatori europei in aumento per i prossimi 12 mesi - Le aspettative d'inflazione dei consumatori europei, a marzo, sono rimaste invariate al 3,1%, minimo dal settembre 2021, per quanto riguarda l'inflazione percepita nei 12 mesi precedenti.

Inflazione in aumento anche ad aprile (2%). Per il “carello della spesa” si sale al 2,6% - Sale ancora l’inflazione italiana che, ad aprile 2025, arriva al 2%, dal 1,9% di marzo. È il quarto mese consecutivo di incremento della pressione sui prezzi.

