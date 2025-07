La Corte Suprema da il via libera a Trump per smantellare il Dipartimento dell’Istruzione

Era il 25 marzo scorso quando il presidente Usa Donald Trump tra i tanti ordini esecutivi firmò anche quello che eliminava il Dipartimento dell’Istruzione, oggi la Corte Suprema consente all’inquilino della Casa Bianca di procedere con lo smantellamento. I magistrati hanno sospeso la decisione di un tribunale inferiore che – come in altri casi – aveva bloccato i licenziamenti di Trump sostenendo che il dipartimento non sarebbe stato in grado di continuare a svolgere i suoi compiti con uno staff decimato. Il Dipartimento dell’Istruzione gestisce o meglio gestiva decine di miliardi di dollari destinati a borse di studio, prestiti universitari per famiglie a basso reddito, programmi per studenti disabili e fondi per le scuole pubbliche. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

